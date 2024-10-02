  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Карлос Алькарас выиграл четвертый титул в сезоне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Алькарас выиграл четвертый титул в сезоне

Теннис

Больше только в Синнера

Карлос Алькарас выиграл четвертый титул в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл четвёртый титул в 2024 году. Он стал чемпионом на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В финале он обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

Ранее в этом году Алькарас выиграл два турнира серии "Большого шлема" — "Ролан Гаррос", "Уимблдон" и турнир серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США). Больше трофеев в нынешнем сезоне взял только его соперник по сегодняшнему финалу Янник Синнер. У итальянца их шесть.

Всего 21-летний Карлос Алькарас выиграл 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.

По теме
yellow-arrow
Симона Халеп выиграла первый матч после допингового скандала
yellow-arrow
Янник Синнер проиграл половину матчей в сезоне Карлосу Алькарасу
yellow-arrow
Карлос Алькарас — чемпион турнира в Пекине
Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости