Карлос Алькарас выиграл четвертый титул в сезоне

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл четвёртый титул в 2024 году. Он стал чемпионом на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В финале он обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

Ранее в этом году Алькарас выиграл два турнира серии "Большого шлема" — "Ролан Гаррос", "Уимблдон" и турнир серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США). Больше трофеев в нынешнем сезоне взял только его соперник по сегодняшнему финалу Янник Синнер. У итальянца их шесть.

Всего 21-летний Карлос Алькарас выиграл 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.