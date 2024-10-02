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Карлос Алькарас выиграл четвертый титул в сезоне
Больше только в Синнера
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл четвёртый титул в 2024 году. Он стал чемпионом на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В финале он обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).
Ранее в этом году Алькарас выиграл два турнира серии "Большого шлема" — "Ролан Гаррос", "Уимблдон" и турнир серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США). Больше трофеев в нынешнем сезоне взял только его соперник по сегодняшнему финалу Янник Синнер. У итальянца их шесть.
Всего 21-летний Карлос Алькарас выиграл 17 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.
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