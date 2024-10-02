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Новак Джокович: Даже когда закончу карьеру, я останусь в теннисе

Теннис

Серб не собирается уходить из этого спорта

Новак Джокович: Даже когда закончу карьеру, я останусь в теннисе

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович признался в любви к теннису и заявил, что не уйдёт из спорта даже после завершения карьеры.

"Я никогда не перестану преклоняться перед этим видом спорта. Я по-прежнему испытываю множество эмоций на корте, не только на соревнованиях, но и на тренировках. Как бы иногда ни складывались дела, мои отношения с теннисом глубоки.

Я влюбился в этот вид спорта ещё будучи ребёнком и люблю его до сих пор. Даже когда закончу карьеру, я останусь в теннисе, потому что чувствую, что многим обязан этому виду спорта", — приводит слова Джоковича Punto de Break.

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