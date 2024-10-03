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Юлия Стародубцева уступила в четвертьфинале Кори Гауфф и прекратила участие на турнире в Пекине

Теннис

Украинка смогла навязать борьбу сопернице

Юлия Стародубцева уступила в четвертьфинале Кори Гауфф и прекратила участие на турнире в Пекине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Продолжаются соревнования China Open в Пекине. В четвертьфинале украинка Юлия Стародубцева соревновалась с шестой ракеткой мира Кори Гауфф.

Наша спортсменка сумела навязать борьбу сопернице, но все же американка оказалась сильнее в трех сетах - 6:2, 2:6, 2:6, 2:6. Украинка в течение поединка выполнила две подачи на вылет, допустила одну двойную ошибку и выиграла 3 из 13 брейкпойнтов. В целом матч длился 1 час и 51 минуту.

Стоит отметить, что для Юлии Стародубцевой участие в 1/4 финала серии WTA 1000 является лучшим результатом ее карьеры.

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Источник:
WTA
Опубликовал: Александр Гресь
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