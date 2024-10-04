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Ига Швёнтек прекратила сотрудничество с тренером Томашем Викторовским
Польская теннисистка работала с ним на протяжении трех лет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о завершении трёхлетнего сотрудничества со своим тренером Томашем Викторовским.
"Тренер, СПАСИБО, я желаю тебе всего наилучшего. Я знаю, что ты хотел бы отдохнуть после этих трёх лет напряжённой работы, много путешествовать и провести заслуженное время со своими близкими, и я надеюсь, что ты получишь то, что тебе нужно.
В связи с этим важным изменением в моей команде даю себе пару недель, чтобы начать сотрудничество с новым тренером. Сейчас я веду первые переговоры со специалистами из-за рубежа (не из Польши), потому что я готова сделать следующий шаг в своей карьере. Сообщу вам, когда приму решение", — написала Швёнтек на своей странице в соцсетях.
Напомним, что Швёнтек и Викторовский начали сотрудничество в декабре 2021 года.
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