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Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира в Шанхае

Теннис

Грек добыл уверенную победу

Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира в Шанхае

Fabian Meierhans / Meierhans Fotografie

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершился матч второго круга между 12-й ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции и 153-м в рейтинге ATP японцем Кеем Нисикори на турнире категории "Мастерс" в Шанхае. Победа осталась за фаворитом матча.

Шанхай. Второй круг

Стефанос Циципас — Кей Нисикори 7:6 (8:6), 6:4

Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Циципас выполнил 14 эйсов при одной двойной ошибке и выиграл один брейк-пойнт из шести заработанных. Японец один раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.

В следующем круге Циципас сыграет с французским теннисистом Александром Мюллером

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