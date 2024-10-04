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Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира в Шанхае
Грек добыл уверенную победу
Fabian Meierhans / Meierhans Fotografie
Завершился матч второго круга между 12-й ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции и 153-м в рейтинге ATP японцем Кеем Нисикори на турнире категории "Мастерс" в Шанхае. Победа осталась за фаворитом матча.
Шанхай. Второй круг
Стефанос Циципас — Кей Нисикори 7:6 (8:6), 6:4
Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Циципас выполнил 14 эйсов при одной двойной ошибке и выиграл один брейк-пойнт из шести заработанных. Японец один раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.
В следующем круге Циципас сыграет с французским теннисистом Александром Мюллером
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