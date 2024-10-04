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Ига Швёнтек снялась с турнира категории WTA-1000 в Ухане

Теннис

Польская теннисистка пропустит соревнования

Ига Швёнтек снялась с турнира категории WTA-1000 в Ухане

Фото: tennisnet

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек снялась с турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай), который пройдёт с 7 по 13 октября.

Ранее тенниситка из Польши отказалась от участия на турнире WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) и "тысячнике" в Пекине (Китай).

Сегодня, 4 октября, она объявила о прекращении сотрудничества с тренером Томашем Викторовским.

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