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Ига Швёнтек снялась с турнира категории WTA-1000 в Ухане
Польская теннисистка пропустит соревнования
Фото: tennisnet
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек снялась с турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай), который пройдёт с 7 по 13 октября.
Ранее тенниситка из Польши отказалась от участия на турнире WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) и "тысячнике" в Пекине (Китай).
Сегодня, 4 октября, она объявила о прекращении сотрудничества с тренером Томашем Викторовским.
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