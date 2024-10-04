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Стефанос Циципас одержал 200 побед на хардовом покрытии

Теннис

Грек дошел до круглой даты

Стефанос Циципас одержал 200 побед на хардовом покрытии

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас одержал 200-ю победу на хардовом покрытии.

4 октября, на турнире категории "Мастерс" в Шанхае он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

26-летний теннисист из Греции выиграл 11 турниров на уровне ATP, из них пять — на харде, в том числе Итоговый турнир ATP в 2019 году. Также на его счету три титула на грунтовом "Мастерсе" в Монте-Карло.

В следующем круге соревнований в Шанхае Циципас сыграет с французским теннисистом Александром Мюллером, обыгравшим в двух сетах 22-ю ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:2).

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