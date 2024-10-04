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Впервые в карьере. Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал турнира WTA 1000

Теннис
Обновлено

Теннисистка одержала уверенную победу

Впервые в карьере. Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал турнира WTA 1000

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершился матч 1/4 финала на женском "тысячнике" в Пекине, в котором встречались китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь сыграла с теннисисткой без флага Миррой Андреевой.

Пекин. 1/4 финала

Чжэн Циньвэнь - Мирра Андреева 5:7, 6:0, 6:4

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. На счету Чжэн Циньвэнь пять эйсов, восемь двойных ошибок и 9 выигранных брейк-пойнтов из 18. Андреева один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных.

В полуфинале соревнований в Пекине Чжэн Циньвэнь встретится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой (49-я в рейтинге WTA).

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