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Каспер Рууд потерпел поражение от 91-й ракетки мира
Неожиданное поражение
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Девятая ракетка мира норвежец Каспер Рууд потерпел поражение от австралийского теннисиста Александара Вукича (91-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга "Мастерса" в Шанхае.
Шанхай. Второй круг
Каспер Рууд — Александар Вукич 4:6, 4:6
Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Вукич выполнил семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух. Рууд пять раз подал навылет, один раз ошибся на подаче и не использовал ни одного из трёх брейк-пойнтов.
В следующем круге австралиец встретится с чехом Томашем Махачем (33-я ракетка мира).
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