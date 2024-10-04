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Каспер Рууд потерпел поражение от 91-й ракетки мира

Теннис

Неожиданное поражение

Каспер Рууд потерпел поражение от 91-й ракетки мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Девятая ракетка мира норвежец Каспер Рууд потерпел поражение от австралийского теннисиста Александара Вукича (91-й номер рейтинга ATP) в матче второго круга "Мастерса" в Шанхае.

Шанхай. Второй круг

Каспер Рууд — Александар Вукич 4:6, 4:6

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Вукич выполнил семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух. Рууд пять раз подал навылет, один раз ошибся на подаче и не использовал ни одного из трёх брейк-пойнтов.

В следующем круге австралиец встретится с чехом Томашем Махачем (33-я ракетка мира).

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Каспер Рууд
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