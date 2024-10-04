Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чемпион US Open-2020 завершит карьеру по окончании сезона
Теннисист рассказал, чем займется после ухода из большого спорта
Getty Images/Global Images Ukraine
Австрийский теннисист, экс третья ракетка мира Доминик Тим, рассказал о своих планах после окончания карьеры.
"Последние несколько месяцев были катанием на американских горках. Эмоционально я уже дистанцировался от жизни профессионального спортсмена. Но я не закончу по-настоящему до ноября.
Тем не менее мой плотный график будет заполнен. Может быть, я сыграю на том или ином выставочном турнире. Самой важной для меня является теннисная академия, которой руководит мой отец Вольфганг. Моя огромная цель — повысить шансы молодых игроков на то, что они пойдут по пути, подобному моему. Он был невероятным", — приводит слова Тима Heute.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
В мае 2024 года Тим сообщил, что нынешний сезон станет последним в его спортивной карьере.
Популярное сейчас
- Еще один ключевой игрок сборной Украины рискует пропустить октябрьские матчи
- 38-летний Рамос может перейти в топ-клуб Серии А
- Ковальчук: Дошло до того, что Грузия в матче с Украиной - фаворит
- Надежда Киченок и Марта Костюк обыграли победительниц Уимблдона-2024 в 1/16 финала турнира в Пекине
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО