Чемпион US Open-2020 завершит карьеру по окончании сезона

Австрийский теннисист, экс третья ракетка мира Доминик Тим, рассказал о своих планах после окончания карьеры.

"Последние несколько месяцев были катанием на американских горках. Эмоционально я уже дистанцировался от жизни профессионального спортсмена. Но я не закончу по-настоящему до ноября.

Тем не менее мой плотный график будет заполнен. Может быть, я сыграю на том или ином выставочном турнире. Самой важной для меня является теннисная академия, которой руководит мой отец Вольфганг. Моя огромная цель — повысить шансы молодых игроков на то, что они пойдут по пути, подобному моему. Он был невероятным", — приводит слова Тима Heute.

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В мае 2024 года Тим сообщил, что нынешний сезон станет последним в его спортивной карьере.