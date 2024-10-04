Это ещё не конец. В СAS зарегистрировали апелляцию ВАДА по делу Синнера

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по допинг-делу первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера. Об этом пишет официальный сайт организации.

"В своей апелляции в CAS ВАДА добивается аннулирования оспариваемого решения и принятия нового постановления, что Янник Синнер совершил два нарушения антидопинговых правил.

ВАДА просит CAS наложить санкцию в виде дисквалификации спортсмена на срок от одного до двух лет и подтвердить дисквалификацию всех соревновательных результатов, полученных Янником Синнером во время BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе/США. Началось арбитражное разбирательство в CAS. В соответствии с Кодексом спортивного арбитражного кодекса (Кодекс CAS), арбитражного регламента, регулирующего процедуры CAS, стороны обмениваются письменными заявлениями, и формируется группа арбитров, которая примет решение по данному вопросу", — говорится в заявлении организации.