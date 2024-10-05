Костюк показала первые фото из китайского Уханя

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка уже прибыла в китайский Ухань, где с 7 по 13 октября выступит на турнире серии WTA1000. Девушка успела провести первые тренировки на местных кортах и даже ​​сходить в дельфинарий. Соответствующие снимки Марта опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Циципас отпраздновал юбилей побед на харде.