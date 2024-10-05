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Костюк показала первые фото из китайского Уханя

Теннис
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Главное выступить лучше, чем в Пекине

Костюк показала первые фото из китайского Уханя

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка уже прибыла в китайский Ухань, где с 7 по 13 октября выступит на турнире серии WTA1000. Девушка успела провести первые тренировки на местных кортах и даже ​​сходить в дельфинарий. Соответствующие снимки Марта опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

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Напомним, что ранее Циципас отпраздновал юбилей побед на харде.

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