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WADA просит CAS дисквалифицировать Синнера сроком от 1 до 2 лет
Суровое наказание
Getty Images/Global Images Ukraine
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) просит Спортивный арбитражный суд дисквалифицировать первую ракетку мира, итальянца Янника Синнера сроком от 1 до 2 лет. Об этом говорится в официальном пресс-релизе CAS:
"В своей апелляции к CAS WADA добивается отмены обжалуемого решения и вынесения нового решения, устанавливающего, что Янник Синнер совершил два нарушения антидопинговых правил. WADA просит CAS применить санкцию в виде дисквалификации спортсмена на срок от одного до двух лет и подтвердить дисквалификацию всех результатов соревнований, полученных Янником Синнером во время BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе/США.
В настоящее время невозможно указать сроки вынесения решения. Решение Коллегии CAS будет окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям" – говорится в сообщении.
Напомним, что Синнера обвиняют в употреблении запрещенного препарата – клостебол. Сам спортсмен утверждает, что вещество попало в его организм через медицинские препараты.
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