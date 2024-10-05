WADA просит CAS дисквалифицировать Синнера сроком от 1 до 2 лет

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) просит Спортивный арбитражный суд дисквалифицировать первую ракетку мира, итальянца Янника Синнера сроком от 1 до 2 лет. Об этом говорится в официальном пресс-релизе CAS:

"В своей апелляции к CAS WADA добивается отмены обжалуемого решения и вынесения нового решения, устанавливающего, что Янник Синнер совершил два нарушения антидопинговых правил. WADA просит CAS применить санкцию в виде дисквалификации спортсмена на срок от одного до двух лет и подтвердить дисквалификацию всех результатов соревнований, полученных Янником Синнером во время BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе/США.

В настоящее время невозможно указать сроки вынесения решения. Решение Коллегии CAS будет окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям" – говорится в сообщении.

Напомним, что Синнера обвиняют в употреблении запрещенного препарата – клостебол. Сам спортсмен утверждает, что вещество попало в его организм через медицинские препараты.