Джокович – об антидопинговой системе в теннисе: Не работает должным образом

Сербский теннисист, четвертая ракетка мира Новак Джокович высказал свое мнение по поводу антидопинговой системы и прокомментировал апелляцию WADA по делу Янника Синнера (АТР №1).

– Вы раньше критиковали антидопинговую систему в связи с делом Янника Синнера. Мне просто интересно, какова была ваша реакция сейчас, когда WADA отрицала решение о его невиновности, и как это может повлиять на "мастерс" в Шанхае.

– Я думаю, что совершенно очевидно, что у нас есть система, которая не работает должным образом. Думаю, это понимают даже те, кто не смотрит за нашим спортом. Слишком много непоследовательности, слишком много руководящих органов задействовано. И все это дело совсем не помогает нашему виду спорта. Я думаю, что Синнер выиграл три апелляции, которые у него были, и это, пожалуй, очень тяжело для него, его команды и семьи.

Надеюсь, мы сможем вернуться к теннису... Я имею в виду, что то, что он делал на протяжении всего продолжающегося процесса, это впечатляет. Он играет на столь высоком уровне, выигрывает турниры Grand Slam и вообще большинство своих матчей.

Но эта ситуация или эти обстоятельства не положительны для нашего спорта, поэтому, надеюсь, мы сможем решить это дело как можно быстрее. Что бы ни случилось, мне хотелось бы, чтобы это было решено как можно быстрее. Это все, что я могу сказать на этот счет – сказал серб.