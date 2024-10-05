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Алькарас с легкой победы стартовал на турнире в Шанхае
Изи катка для испанца
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас, успешно стартовал на турнире серии АТР1000 в Шанхае (Китай). В стартовом поединке на соревнованиях он одолел местного Юнченга Шана (АТР №51).
Счет матча 2-0 (6-2; 6-2) в пользу Алькараса, в активе которого три подачи на вылет, 14 виннеров, 4 из 7 использованных брейков, 10 невынужденных и 0 двойных ошибок.
Эта победа стала 49-й для испанца в текущем сезоне. В следующем раунде соревнований Карлос сыграет против еще одного китайца Ибина Ву (АТР №560).
Напомним, что ранее Джокович
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