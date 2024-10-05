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Цуренко успешно стартовала в квалификации Уханя

Теннис

Спокойная победа от Леси

Цуренко успешно стартовала в квалификации Уханя

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №88) успешно стартовала в квалификации турнира серии WTA1000 в китайском Ухане. В первом поединке на соревнованиях наша спортсменка одолела представительницу Чехии Линду Фругвиртову (WTA №134).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-1) в пользу украинки, в активе которой 0 подач на вылет, 13 подряд выигранных очков, 5 из 8 использованных брейков, 3 из 4 отыгранных брейков и 4 двойные ошибки.

В финале квалификации Цуренко сыграет против нейтральной Эрики Андреевой (WTA №67).

Напомним, ранее Алькарас успешно стартовал на турнире в Шанхае.

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Леся Цуренко
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