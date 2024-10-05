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Цуренко успешно стартовала в квалификации Уханя
Спокойная победа от Леси
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №88) успешно стартовала в квалификации турнира серии WTA1000 в китайском Ухане. В первом поединке на соревнованиях наша спортсменка одолела представительницу Чехии Линду Фругвиртову (WTA №134).
Счет матча 2-0 (6-4; 6-1) в пользу украинки, в активе которой 0 подач на вылет, 13 подряд выигранных очков, 5 из 8 использованных брейков, 3 из 4 отыгранных брейков и 4 двойные ошибки.
В финале квалификации Цуренко сыграет против нейтральной Эрики Андреевой (WTA №67).
Напомним, ранее Алькарас
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