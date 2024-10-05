  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Первая ракетка мира с победы стартовал на последнем мастерсе сезона
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая ракетка мира с победы стартовал на последнем мастерсе сезона

Теннис

Не оставил шансов сопернику

Первая ракетка мира с победы стартовал на последнем мастерсе сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер с победы стартовал на турнире серии АТР1000 в Шанхае (Китай). В первом поединке на соревнованиях он одолел японца Даниэля Таро (АТР №93).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-4) в пользу Синнера, в активе которого 12 подач на вылет, 38 виннеров, 3 из 9 использованных брейков, 17 невынужденных и 1 двойная ошибка.

Эта победа стала 60-й для итальянца в текущем сезоне. В следующем раунде соревнований Янник сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри (АТР №37).

Напомним, что ранее Джокович прокомментировал антидопинговую систему в теннисе.

По теме
yellow-arrow
Цуренко успешно стартовала в квалификации Уханя
yellow-arrow
Алькарас с легкой победы стартовал на турнире в Шанхае
yellow-arrow
Джокович – об антидопинговой системе в теннисе: Не работает должным образом
Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости