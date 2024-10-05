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Первая ракетка мира с победы стартовал на последнем мастерсе сезона
Не оставил шансов сопернику
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер с победы стартовал на турнире серии АТР1000 в Шанхае (Китай). В первом поединке на соревнованиях он одолел японца Даниэля Таро (АТР №93).
Счет матча 2-0 (6-1; 6-4) в пользу Синнера, в активе которого 12 подач на вылет, 38 виннеров, 3 из 9 использованных брейков, 17 невынужденных и 1 двойная ошибка.
Эта победа стала 60-й для итальянца в текущем сезоне. В следующем раунде соревнований Янник сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри (АТР №37).
Напомним, что ранее Джокович
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