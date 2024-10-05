Первая ракетка мира с победы стартовал на последнем мастерсе сезона

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер с победы стартовал на турнире серии АТР1000 в Шанхае (Китай). В первом поединке на соревнованиях он одолел японца Даниэля Таро (АТР №93).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-4) в пользу Синнера, в активе которого 12 подач на вылет, 38 виннеров, 3 из 9 использованных брейков, 17 невынужденных и 1 двойная ошибка.

Эта победа стала 60-й для итальянца в текущем сезоне. В следующем раунде соревнований Янник сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри (АТР №37).