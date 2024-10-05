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Обидчица Стародубцевой вышла в финал Пекина
Американка будет бороться за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Американская теннисистка, шестая ракетка мира Коко Гауфф вышла в финал турнира серии WTA1000 в Пекине (Китай). В матче 1/2 соревнований она одолела представительницу Испании Паулу Бадосу (WTA №19).
Счет матча 2-1 (4-6; 6-4; 6-2) в пользу американки, в активе которой 6 подач на вылет, 11 подряд выигранных очков, 6 из 20 использованных брейков, 6 из 10 отыгранных брейков и 11 двойных ошибок .
20-летняя американка стала самой молодой теннисисткой со времен Каролин Возняцки (2010), пробившейся в титульный поединок в Пекине.
В решающем матче за главный приз соревнований Гауфф сыграет против победительницы матча Циньвэнь/Мухова.
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