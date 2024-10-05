  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Обидчица Стародубцевой вышла в финал Пекина
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обидчица Стародубцевой вышла в финал Пекина

Теннис

Американка будет бороться за титул

Обидчица Стародубцевой вышла в финал Пекина

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка, шестая ракетка мира Коко Гауфф вышла в финал турнира серии WTA1000 в Пекине (Китай). В матче 1/2 соревнований она одолела представительницу Испании Паулу Бадосу (WTA №19).

Счет матча 2-1 (4-6; 6-4; 6-2) в пользу американки, в активе которой 6 подач на вылет, 11 подряд выигранных очков, 6 из 20 использованных брейков, 6 из 10 отыгранных брейков и 11 двойных ошибок .

20-летняя американка стала самой молодой теннисисткой со времен Каролин Возняцки (2010), пробившейся в титульный поединок в Пекине.

В решающем матче за главный приз соревнований Гауфф сыграет против победительницы матча Циньвэнь/Мухова.

По теме
yellow-arrow
Первая ракетка мира с победы стартовал на последнем мастерсе сезона
yellow-arrow
Цуренко успешно стартовала в квалификации Уханя
yellow-arrow
Алькарас с легкой победы стартовал на турнире в Шанхае
Кори Гауфф Юлия Стародубцева
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости