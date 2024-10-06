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Цуренко сыграет в основной сетке последнего мастерса сезона

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Будем болеть за украинку

Цуренко сыграет в основной сетке последнего мастерса сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №88) вышла в основную сетку турнира серии WTA1000 в китайском Ухане. В финале квалификации наша спортсменка победила нейтральную Эрику Андрееву (WTA №67).

Счет матча 2-0 (7-6; 7-5) в пользу Леси, в активе которой 0 подач на вылет, 5 подряд выигранных очков, 4 из 11 использованных брейков, 8 из 11 отыгранных брейков и 9 двойных ошибок.

Для Цуренко это выступление в Ухане станет вторым в ее карьере. В 2018 году наша спортсменка успешно стартовала в первом матче, однако дальше пройти не смогла.

Напомним, что за основу сетку турнира борется Юлия Стародубцева (WTA №115). В финале квалификации она сыграет с венгеркой Анной Бондарь (WTA №90).

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