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Гауфф прокомментировала выход в финал мастерса в Пекине

Теннис
Обновлено

Американка борется за титул

Гауфф прокомментировала выход в финал мастерса в Пекине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американская теннисистка, шестая ракетка мира Коко Гауфф, прокомментировала свои ощущения от выхода в финал турнира серии WTA1000 в Пекине (Китай) и поделилась ожиданиями от поединка против Каролины Муховой (WTA №49).

О победе в полуфинале над Паулой Бадосой

"Это был тяжелый матч. Паула играла в отличный теннис и понадобилось много физических сил. Я была довольна тем, как я смогла переломить ситуацию. Мне кажется, что я все время играла правильно, за исключением, возможно, большого количества двойных ошибок. Просто иногда чего-то не хватало. Она играла на очень высоком уровне."

О предстоящем финале и противостоянии с Каролиной Муховой

"Я счастлива, что вышла в финал. На самом деле я этого не ждала. Показала ли я на этой неделе свой лучший теннис? В некоторых моментах, да. Думаю, сегодня я иногда была на этом уровне. Очевидно, что это не касается всего матча. Она одна из лучших игроков в туре, ей просто не повезло из-за травм. Но приятно видеть, что она снова здорова" – сказала американка.

Финальный матч турнира в Пекине состоится 6 октября. Начало встречи – 14:00 по Киеву.

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Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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