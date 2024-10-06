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Стародубцева завершила выступление на мастерсе в Ухане
Украинка не вышла в основную сетку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №115) проиграла в финальном поединке квалификации турнира серии WTA1000 в китайском Ухане.
Наша спортсменка не вышла в основную сетку соревнований, уступив представительнице Венгрии Анне Бондарь (WTA №90). Счет поединка 2-0 (7-6; 6-4) в пользу соперницы украинки.
В активе Стародубцевой 1 подача на вылет, 5 подряд выигранных очков, 4 из 8 использованных брейков, 4 из 9 отыгранных брейков и 0 двойных ошибок.
Таким образом, на последнем "тысячнике" сезона сыграют три представительницы нашей страны – Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.
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