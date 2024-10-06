Мухова готова бросить вызов Гауфф в финале Пекина

Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA №49) рассказала об ожиданиях от финального поединка турнира серии WTA1000 в Пекине против американки Коко Гауфф (WTA №6).

"Честно говоря, я еще даже не думала о завтрашнем матче (улыбается). Конечно, я постараюсь восстановиться лучше сегодня вечером и завтра утром. Просто, чтобы показать в финале свою лучшую игру. С Гауфф мы встречались в прошлом году, а сейчас мы уже другие теннисистки. Честно говоря, мы играли в очень сложных условиях.

Гауфф – такая замечательная спортсменка. Она может бежать налево, направо. Она как подвижная стена. Против нее трудно пробивать винеры и делать розыгрыши короче. Это, безусловно, вызов для меня. Здесь все очень отличается, условия совсем другие, поэтому я попытаюсь этим воспользоваться. Коко – удивительная спортсменка, отличная теннисистка. Это финал, поэтому я бы не ожидала чего-нибудь меньшего. Я просто попробую сыграть как можно лучше, бросить ей вызов. Надеюсь на лучший результат завтра" – сказала чешка.