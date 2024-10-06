Украинки узнали соперниц на старте турнира в Ухане

Три украинских теннисистки сыграют в первом круге турнира серии WTA1000 в китайском Ухане. Наши спортсменки уже получили своих стартовых соперниц.

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA №18) начнет соревнование матчем против армянки Элины Аванесян (WTA №47).

Даяна Ястремская (WTA №35) стартует против "нейтральной" Эрики Андреевой (WTA №67), которая проиграла в финале квалификации нашей Леси Цуренко (WTA №88), но попала в основную сетку как "лаки-лузер".

Сама же Леся выйдет на матч против Кэти Бултер (WTA №34) из Великобритании. Счет очных встреч 3-1 в пользу украинки.