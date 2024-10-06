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Алькарас и Надаль поддержали Карвахаля, который травмировался в матче против Вильярреала

Теннис
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Хорошие слова от теннисистов

Алькарас и Надаль поддержали Карвахаля, который травмировался в матче против Вильярреала

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас обратился к своему соотечественнику, игроку "Реала" Дани Карвахалю после матча "королевского" клуба против "Вильярреала".

"Ты вернешься сильнее" – написал Карлито на своей официальной странице в Instagram.

Также со словами поддержки к спортсмену обратился легенда мирового тенниса Рафаэль Надаль.

"Много сил и поддержки, Дани" – прокомментировал ситуацию Рафа.

Напомним, что в матче очередного тура Ла-Лиги Дани получил тяжелую травму крестообразной связки колена. Футболист будет прооперирован, он пропустит несколько месяцев.

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Даниэль Карвахаль Рафаэль Надаль Карлос Алькарас
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