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Алькарас и Надаль поддержали Карвахаля, который травмировался в матче против Вильярреала
Хорошие слова от теннисистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас обратился к своему соотечественнику, игроку "Реала" Дани Карвахалю после матча "королевского" клуба против "Вильярреала".
"Ты вернешься сильнее" – написал Карлито на своей официальной странице в Instagram.
Также со словами поддержки к спортсмену обратился легенда мирового тенниса Рафаэль Надаль.
"Много сил и поддержки, Дани" – прокомментировал ситуацию Рафа.
Напомним, что в матче очередного тура Ла-Лиги Дани получил тяжелую травму крестообразной связки колена. Футболист будет прооперирован, он пропустит несколько месяцев.
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