Алькарас и Надаль поддержали Карвахаля, который травмировался в матче против Вильярреала

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас обратился к своему соотечественнику, игроку "Реала" Дани Карвахалю после матча "королевского" клуба против "Вильярреала".

"Ты вернешься сильнее" – написал Карлито на своей официальной странице в Instagram.

Также со словами поддержки к спортсмену обратился легенда мирового тенниса Рафаэль Надаль.

"Много сил и поддержки, Дани" – прокомментировал ситуацию Рафа.

Напомним, что в матче очередного тура Ла-Лиги Дани получил тяжелую травму крестообразной связки колена. Футболист будет прооперирован, он пропустит несколько месяцев.