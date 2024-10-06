Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гауфф разгромила Мухову в финале мастерса в Пекине
Легкая победа для американки
Getty Images/Global Images Ukraine
Американская теннисистка, шестая ракетка мира Коко Гауфф, победила на турнире серии WTA1000 в Пекине (Китай). В решающем матче за главный титул соревнований она одолела представительницу Чехии Каролину Мухову (WTA №49).
Счет матча 2-0 (6-1; 6-3) в пользу Гауффа, в активе которой 6 подач на вылет, 11 подряд выигранных очков, 5 из 9 использованных брейков, 3 из 4 отыгранных брейков и 5 двойных ошибок.
Этот титул стал восьмым в карьере для американки в девяти сыгранных финалах. Коко стала лишь второй в истории теннисисткой из США, выигравшей турнир в Пекине. В 2004 и 2013 годах это удавалось легендарной Серене Уильямс.
Популярное сейчас
- Украина – Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за бронзу ЧМ по футзалу
- Полесье – Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Сухарь Лунина, Буяльский вернулся в сборную, поражение Забарного и победа Ярмолюка. Главные новости за 5 октября
- Юлия Стародубцева уступила в четвертьфинале Кори Гауфф и прекратила участие на турнире в Пекине
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права