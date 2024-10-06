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Гауфф разгромила Мухову в финале мастерса в Пекине

Теннис
Обновлено

Легкая победа для американки

Гауфф разгромила Мухову в финале мастерса в Пекине

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка, шестая ракетка мира Коко Гауфф, победила на турнире серии WTA1000 в Пекине (Китай). В решающем матче за главный титул соревнований она одолела представительницу Чехии Каролину Мухову (WTA №49).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-3) в пользу Гауффа, в активе которой 6 подач на вылет, 11 подряд выигранных очков, 5 из 9 использованных брейков, 3 из 4 отыгранных брейков и 5 двойных ошибок.

Этот титул стал восьмым в карьере для американки в девяти сыгранных финалах. Коко стала лишь второй в истории теннисисткой из США, выигравшей турнир в Пекине. В 2004 и 2013 годах это удавалось легендарной Серене Уильямс.

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