Гауфф прокомментировала победу над Муховой в финале Пекина

Шестая ракетка мира, американка Коко Гауфф прокомментировала победу в финальном матче турнира серии WTA1000 в Пекине (Китай).

"В общем, для меня это был тяжелый турнир. Я думаю, что сегодня был, безусловно, мой лучший матч в последнее время. Я очень рада, как мне удалось сыграть. Несмотря на непростой старт в Пекине, я все равно продиралась и шла дальше.

Перед финалом я была очень расслаблена. Я просто думала, мол, не знаю, но этот матч не изменит мою жизнь. Когда ты выходишь на корт с таким настроением, чувствуешь себя спокойно. Думаю, это также связано с моим прошлым опытом побед на турнирах серии 1000. Тогда я приобрела большую уверенность. Но это тоже не изменило мою жизнь. Поэтому я знала, независимо от результата, я буду гордиться собой. Честно говоря, я весь матч повторяла это себе. Что горжусь тем, как я смогла преодолеть трудности и продолжала работать на тренировках.

Накануне мои тренеры говорили мне: "Да, даже не думай о финале в Цинциннати или Открытом чемпионате США, обо всем этом". Поэтому я даже не думала о наших прошлых матчах и не просматривала их. Думаю, я играла с Каролиной в те моменты, которые были пиком в моей карьере. Так что, возможно, это просто неудачное время для нее (улыбается).

Сегодня я просто чувствовала себя на высоте, из первого гейма. У меня было то же чувство, что и в прошлом году. Иногда ты просто просыпаешься и думаешь: – Сегодня мой день. И это никак не объяснишь. Я думаю, что в наших предыдущих матчах было так же. Каролина – отличная теннисистка. Я думаю, что она одна из самых талантливых игроков в нашем Туре. Приятно видеть ее здоровой. Думаю, все согласятся, если вы фанат тенниса, я не понимаю, как она может вам не нравиться, ведь она приятный человек. Просто за ее игрой так интересно наблюдать. Но играть с ней мне не нравится. На корте ты просто не знаешь, что она сделает дальше. Когда я играю против нее, то иногда задерживаю дыхание" – сказала Коко.

Напомним, что Гауфф стала лишь второй американкой, которой удалось выиграть титул в Пекине. В 2004 и 2013 годах это делала Серена Уильямс.