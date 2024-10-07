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Стародубцева установила новое историческое для Украины достижение

Теннис
Обновлено

Поздравляем в элитном клубе

Стародубцева установила новое историческое для Украины достижение

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинка Юлия Стародубцева согласно обновленному рейтингу WTA вошла в ТОП-100 лучших теннисисток мира. На сегодняшний день наша спортсменка занимает 79 позицию в мировом перечне.

Совершить прыжок со 115 места на 79 позволило хорошее выступление на турнире серии WTA1000 в Пекине (Китай), где наша соотечественница вышла в четвертьфинал.

Таким образом, Юлия стала двадцатой теннисисткой из Украины, которой удалось попасть в ТОП-100 лучших. Правда, среди всего перечня украинок, Стародубцева – самая возрастная, кому это удавалось (24 года и 7 месяцев).

Напомним, Юлия вернулась к соревнованиям уровня WTA только в январе прошлого года после 5-летней паузы (украинка училась в университете США). За эти полтора года спортсменка сыграла 126 матчей (86 побед и 40 поражений).

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