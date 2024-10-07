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Синнер опроверг слухи о возможной женитьбе на россиянке
Лучше ее вообще отправить за подснежниками
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер отреагировал на слухи, появившиеся в СМИ по поводу его возможной женитьбы на представительнице страны 404 Анне Калинской.
Пара действительно встречается, однако предложения своей подружке Синнер не делал.
"Если честно, то для меня это тоже стало новостью. Нет, я не предлагал и ничего подобного не произошло. Я вот также только прочитал, что это вроде бы произошло после US Open, но это все фейк" – сказал Янник.
Напомним, ранее Стародубцева
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