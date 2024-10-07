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Федерер посетил матч Базель-Янг Бойз и горячо болел за одну из команд. Фото
Поклонник футбола
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда мирового спорта, швейцарец Роджер Федерер поделился со своими поклонниками новыми фото. Как оказалось, теннисист является ярым поклонником футбола и пришел поддержать свою любимую команду "Базель" в домашнем матче Суперлиги Швейцарии против "Янг Бойз" (хозяева победили 1-0). Соответствующий пост Роджер разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Стародубцева
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