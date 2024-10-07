WTA. Свитолина и Костюк поднялись в рейтинге, Цуренко и Ястремская потеряли позиции

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира. В ТОП-3 без изменений – лидером остается полька Ига Свентек, вторая позиция у Арины Соболенко, а ТОП-3 замыкает американка Джессика Пегула.

Что касается украинок, то лучшей среди наших остается Марта Костюк, которая, несмотря на плохие выступления в Туре, переместилась с 18 на 17 позицию. Элина Свитолина также поднялась – с 27 на 24 место.

Даяна Ястремская (WTA №36) (-1)

Ангелина Калинина (WTA №49) (-1)

Юлия Стародубцева (WTA №79) (+36)

Леся Цуренко (WTA №96) (-8)