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WTA. Свитолина и Костюк поднялись в рейтинге, Цуренко и Ястремская потеряли позиции

Теннис
Обновлено

Мощная конкуренция

WTA. Свитолина и Костюк поднялись в рейтинге, Цуренко и Ястремская потеряли позиции

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира. В ТОП-3 без изменений – лидером остается полька Ига Свентек, вторая позиция у Арины Соболенко, а ТОП-3 замыкает американка Джессика Пегула.

Что касается украинок, то лучшей среди наших остается Марта Костюк, которая, несмотря на плохие выступления в Туре, переместилась с 18 на 17 позицию. Элина Свитолина также поднялась – с 27 на 24 место.

Даяна Ястремская (WTA №36) (-1)

Ангелина Калинина (WTA №49) (-1)

Юлия Стародубцева (WTA №79) (+36)

Леся Цуренко (WTA №96) (-8)

Другие украинки находятся вне ТОП-100 рейтинга. Напомним, ранее Стародубцева установила исторический для Украины рекорд.

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Элина Свитолина Леся Цуренко Марта Костюк Даяна Ястремская
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