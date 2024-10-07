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WTA. Свитолина и Костюк поднялись в рейтинге, Цуренко и Ястремская потеряли позиции
Мощная конкуренция
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира. В ТОП-3 без изменений – лидером остается полька Ига Свентек, вторая позиция у Арины Соболенко, а ТОП-3 замыкает американка Джессика Пегула.
Что касается украинок, то лучшей среди наших остается Марта Костюк, которая, несмотря на плохие выступления в Туре, переместилась с 18 на 17 позицию. Элина Свитолина также поднялась – с 27 на 24 место.
Даяна Ястремская (WTA №36) (-1)
Ангелина Калинина (WTA №49) (-1)
Юлия Стародубцева (WTA №79) (+36)
Леся Цуренко (WTA №96) (-8)
Другие украинки находятся вне ТОП-100 рейтинга. Напомним, ранее Стародубцева
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