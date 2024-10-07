Ястремская проиграла на старте последнего тысячника сезона

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №36) проиграла в первом круге турнира серии WTA1000 в китайском Ухане. В стартовом поединке наша спортсменка уступила Эрике Андреевой (WTA №70).

Счет матча 2-0 (7-5; 6-4) в пользу теннисистки без флага. В активе Ястремской 0 подач на вылет, 6 подряд выигранных очков, 3 из 7 реализованных брейков, 3 из 8 отыгранных брейков и 1 двойная ошибка.

Следует отметить, что в первом сете Даяна была впереди 5-2, а во втором 4-2. В обоих случаях украинка потеряла преимущество. Для теннисистки это поражение стало уже 7-м подряд.