Украина получила соперника в плей-офф Кубка Дэвиса

Мужская сборная Украины будет бороться за место в Первой мировой группе Кубка Дэвиса. Наша команда в плей-офф будет играть против Туниса.

Об этом стало известно после жеребьевки, которая состоялась сегодня, 7 октября. Украинцы будут гостями матчевой встречи. Победителем станет команда, которая первой одержит три победы в серии.

Отметим, что раньше Украина никогда не играла против этого соперника. Проигравшая команда опустится во Вторую мировую группу.