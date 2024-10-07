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Украина получила соперника в плей-офф Кубка Дэвиса

Теннис
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Будет непросто

Украина получила соперника в плей-офф Кубка Дэвиса

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины будет бороться за место в Первой мировой группе Кубка Дэвиса. Наша команда в плей-офф будет играть против Туниса.

Об этом стало известно после жеребьевки, которая состоялась сегодня, 7 октября. Украинцы будут гостями матчевой встречи. Победителем станет команда, которая первой одержит три победы в серии.

Отметим, что раньше Украина никогда не играла против этого соперника. Проигравшая команда опустится во Вторую мировую группу.

Напомним, что ранее Ястремская проиграла на старте последнего тысячника сезона.

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