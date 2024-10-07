Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина получила соперника в плей-офф Кубка Дэвиса
Будет непросто
Getty Images/Global Images Ukraine
Мужская сборная Украины будет бороться за место в Первой мировой группе Кубка Дэвиса. Наша команда в плей-офф будет играть против Туниса.
Об этом стало известно после жеребьевки, которая состоялась сегодня, 7 октября. Украинцы будут гостями матчевой встречи. Победителем станет команда, которая первой одержит три победы в серии.
Отметим, что раньше Украина никогда не играла против этого соперника. Проигравшая команда опустится во Вторую мировую группу.
Напомним, что ранее Ястремская
Популярное сейчас
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Бех-Романчук снялась в эротической фотосессии с цветами
- Шовковский – о травме Пихалёнка: Обследование показало 6 см повреждения. Это такая же проблема, как у Зинченко
- WADA просит CAS дисквалифицировать Синнера сроком от 1 до 2 лет
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права