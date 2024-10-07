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Жасмин Паолини установила новое достижение в мировом теннисе
Она стала единственной как в женском, так и в мужском турах, кому покорилось это достижение
Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратная финалистка турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде итальянская теннисистка Жасмин Паолини дебютировала в топ-10 мирового рейтинга WTA в парном разряде. Она стала девятой ракеткой мира.
Таким образом, Паолини стала единственной теннисисткой как в женском, так и в мужском турах, кто находится в топ-10 рейтинга в двух разрядах. В одиночке Паолини располагается на шестой строчке.
На прошлой неделе Жасмин Паолини в дуэте с соотечественницей Сарой Эррани стала чемпионкой на турнире WTA-1000 в парном разряде.
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