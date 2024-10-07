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Кори Гауфф: Мне ещё есть над чем работать, но пока я горжусь собой
Американка довольна своими результатами
фото - rolandgarros.com
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о своём прогрессе в теннисе после победы на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай).
"Этот результат подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Многие забывают, что я всё ещё нахожусь на стадии развития своей карьеры и что не всё будет хорошо. Большинство людей, которые добиваются хороших результатов, находятся в топ-10 в возрасте 25 лет, может быть, за исключением Швёнтек. Нам предстоит пройти долгий путь, и мне ещё есть над чем работать, но пока я горжусь собой", — приводит слова Гауфф WTA Insider.
Напомним, Кори Гауфф в финале турнира в Пекине обыграла чешскую теннисистку Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:3.
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