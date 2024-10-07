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Трехкратный чемпион турниров серии Большого шлема покинул Мастерс в Шанхае

Теннис

Теннисист уступил в трехсетовом матче

Трехкратный чемпион турниров серии Большого шлема покинул Мастерс в Шанхае

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема", бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка завершил выступление на турнире серии "Мастерс" в Шанхае (Китай).

Шанхай. Второй круг

Стэн Вавринка — Флавио Коболли 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 3:6

В матче второго круга 39-летний Вавринка уступил 30-й ракетке мира 22-летнему итальянцу Флавио Коболли.

Встреча Вавринки с Коболли продлилась 2 часа 33 минуты. В её рамках Стэн 17 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал три заработанных брейк-пойнта. На счету Флавио восемь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

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Стэн Вавринка
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