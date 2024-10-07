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Наоми Осака снялась с турнира WTA-500 в Токио

Теннис

Японская теннисистка не может восстановиться от травмы

Наоми Осака снялась с турнира WTA-500 в Токио

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака снялась с домашнего турнира категории WTA-500 в Токио, сообщает Федерация тенниса Японии.

Осака до сих пор испытывает проблемы из-за травмы спины, полученной на турнире в Пекине, и не считает, что будет готова снова выйти на корт к моменту старта соревнований.

Напомним, что турнир в Токио пройдёт с 21 по 27 октября.

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