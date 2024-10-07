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Наоми Осака снялась с турнира WTA-500 в Токио
Японская теннисистка не может восстановиться от травмы
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака снялась с домашнего турнира категории WTA-500 в Токио, сообщает Федерация тенниса Японии.
Осака до сих пор испытывает проблемы из-за травмы спины, полученной на турнире в Пекине, и не считает, что будет готова снова выйти на корт к моменту старта соревнований.
Напомним, что турнир в Токио пройдёт с 21 по 27 октября.
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