Наоми Осака снялась с турнира WTA-500 в Токио

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака снялась с домашнего турнира категории WTA-500 в Токио, сообщает Федерация тенниса Японии.

Осака до сих пор испытывает проблемы из-за травмы спины, полученной на турнире в Пекине, и не считает, что будет готова снова выйти на корт к моменту старта соревнований.

Напомним, что турнир в Токио пройдёт с 21 по 27 октября.