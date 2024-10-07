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Ига Швёнтек показала фото с тренировочного зала
Польская теннисистка продолжает упорно работать
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Многократная победительница турниров серии "Большого шлема" польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала фото в социальных сетях из тренажёрного зала.
"Кстати, я всё ещё усердно работаю", — подписала фото теннисистка.
Напомним, что в последний раз лидер мирового рейтинга Швёнтек выходила на корт ещё на Открытом чемпионате США — 2024, где проиграла в 1/4 финала американке Джессике Пегуле.
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