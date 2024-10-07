  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ига Швёнтек показала фото с тренировочного зала
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ига Швёнтек показала фото с тренировочного зала

Теннис

Польская теннисистка продолжает упорно работать

Ига Швёнтек показала фото с тренировочного зала

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Многократная победительница турниров серии "Большого шлема" польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала фото в социальных сетях из тренажёрного зала.

"Кстати, я всё ещё усердно работаю", — подписала фото теннисистка.

Instagram-iga-swiatek-stories-all
хранение фото

Напомним, что в последний раз лидер мирового рейтинга Швёнтек выходила на корт ещё на Открытом чемпионате США — 2024, где проиграла в 1/4 финала американке Джессике Пегуле.

По теме
yellow-arrow
Наоми Осака снялась с турнира WTA-500 в Токио
yellow-arrow
Трехкратный чемпион турниров серии Большого шлема покинул Мастерс в Шанхае
yellow-arrow
Кори Гауфф: Мне ещё есть над чем работать, но пока я горжусь собой
Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости