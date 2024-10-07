Ига Швёнтек показала фото с тренировочного зала

Многократная победительница турниров серии "Большого шлема" польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала фото в социальных сетях из тренажёрного зала.

"Кстати, я всё ещё усердно работаю", — подписала фото теннисистка.



хранение фото

Напомним, что в последний раз лидер мирового рейтинга Швёнтек выходила на корт ещё на Открытом чемпионате США — 2024, где проиграла в 1/4 финала американке Джессике Пегуле.