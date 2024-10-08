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Финалистка Пекина объявила, что не сыграет на тысячнике в Ухане

Теннис

Потеря для турнира

Финалистка Пекина объявила, что не сыграет на тысячнике в Ухане

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA №31) сообщила, что не выступит на турнире серии WTA1000 в китайском Ухане. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.

"К сожалению, я не смогу выступить в Ухане в этом году. После тяжелого графика в Пекине мне нужно немного больше времени для полного обновления. С нетерпением жду встречи со всеми вами в Нинбо на следующей неделе" – написала Каролина.

Напомним, что на прошлой неделе Мухова дошла до финала "тысячника" в Пекине, где проиграла шестой ракетке мира Коко Гауфф.

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Каролина Мухова
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