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Финалистка Пекина объявила, что не сыграет на тысячнике в Ухане
Потеря для турнира
Getty Images/Global Images Ukraine
Чешская теннисистка Каролина Мухова (WTA №31) сообщила, что не выступит на турнире серии WTA1000 в китайском Ухане. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.
"К сожалению, я не смогу выступить в Ухане в этом году. После тяжелого графика в Пекине мне нужно немного больше времени для полного обновления. С нетерпением жду встречи со всеми вами в Нинбо на следующей неделе" – написала Каролина.
Напомним, что на прошлой неделе Мухова дошла до финала "тысячника" в Пекине, где проиграла шестой ракетке мира Коко Гауфф.
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