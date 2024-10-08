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Монфис вышел в четвертый круг Шанхая и приблизился к рекорду Федерера

Теннис
Обновлено

Возможно, в следующем году будет рекорд

Монфис вышел в четвертый круг Шанхая и приблизился к рекорду Федерера

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №46) вышел в 1/8 финала турнира серии ATP Masters 1000 в Шанхае (Китай). В поединке третьего круга он одолел своего соотечественника Юго Умбера (АТР №15).

Счет матча 2-1 (7-6; 2-6; 6-1) в пользу мужа Свитолиной, в активе которого 10 подач на вылет, 26 виннеров, 3 из 8 реализованных брейков, 18 невынужденных и 3 двойных ошибки.

В следующем раунде соревнований Гаэль сыграет против второй ракетки мира, испанца Карлоса Алькараса. В очных противостояниях между спортсменами счет 2-1 в пользу Карлито.

Отметим, что Монфис стал вторым самым возрастным теннисистом, кому удавалось дойти до 1/8 финала Шанхая. В 2019 году рекорд по этому показателю установил Роджер Федерер.

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Гаэль Монфис
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