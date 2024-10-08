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Цуренко успешно стартовала на турнире WTA1000 в Ухане
Украинка идет дальше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №96) вышла во второй круг турнира серии WTA1000 в Ухане (Китай). В матче 1/32 соревнований наша спортсменка одолела представительницу Великобритании Кэти Бултер (WTA №34).
Счет матча 2-0 (6-2; 7-5) в пользу Леси, в активе которой 0 подач на вылет, 4 подряд выигранных очков, 6 из 15 использованных брейков, 7 из 10 отыгранных брейков и 6 двойных ошибок.
Эта победа стала первой для украинки в официальных матчах, начиная с августа.
Следующей соперницей Цуренко станет теннисистка из Польши Магда Линет (WTA №45). Счет очных встреч между спортсменками 2-2.
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