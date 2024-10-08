Цуренко – о победе над Бултер: Я просто счастлива и рада тому, как играла

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №96) прокомментировала победу в первом круге турнира серии WTA1000 в Ухане (Китай).

"Я действительно счастлива, я наслаждалась на корте. Конечно, Кэти – невероятный игрок. И мне было сложно победить ее. Но я просто счастлива и рада тому, как играла. Мне понравилось мое настроение на корте, поэтому я реально счастлива.

Дальше я играю с Магдой. Я раньше встречалась с ней несколько раз. Это были очень тяжелые матчи, поэтому я взволнована и буду готовить себя к сложному противостоянию" – сказала украинка в интервью после завершения матча.