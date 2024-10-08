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Свитолина присоединилась к благотворительному сбору на дроны. Видео
Уничтожаем их вместе
Фото - Getty Images
Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина присоединилась к сбору на дроны "Дартс". Спортсменка вместе с благотворительным фондом Сергея Притулы начали 24-часовой сбор на эффективное средство уничтожения российских захватчиков.
Напомним, что ранее Цуренко
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