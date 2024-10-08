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Свитолина присоединилась к благотворительному сбору на дроны. Видео

Теннис

Уничтожаем их вместе

Свитолина присоединилась к благотворительному сбору на дроны. Видео

Фото - Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина присоединилась к сбору на дроны "Дартс". Спортсменка вместе с благотворительным фондом Сергея Притулы начали 24-часовой сбор на эффективное средство уничтожения российских захватчиков.

Напомним, что ранее Цуренко вышла во второй круг турнира серии WTA1000 в Ухане.

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Элина Свитолина
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