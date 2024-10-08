Свитолина присоединилась к благотворительному сбору на дроны. Видео

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина присоединилась к сбору на дроны "Дартс". Спортсменка вместе с благотворительным фондом Сергея Притулы начали 24-часовой сбор на эффективное средство уничтожения российских захватчиков.

Напомним, что ранее Цуренко вышла во второй круг турнира серии WTA1000 в Ухане.