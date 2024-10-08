Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-третья ракетка мира решила досрочно завершить сезон
О своем решении теннисистка сообщила в соцсетях
фото - flashscore.com.ua
22-я ракетка мира Мария Саккари сообщила о досрочном завершении сезона для нее.
"В течение последних нескольких недель я была сфокусирована на восстановлении после травмы плеча. Однако, к сожалению, из-за этой проблемы мне приходится завершить сезон раньше, чем я планировала", — написала Саккари в Instagram.
Теннисистка также поблагодарила своих фанатов за поддержку.
"Я вернусь сильнее, когда не буду чувствовать боли. Спасибо всем за вашу поддержку. Этот год был непростым для меня, хоть и многому научил меня. Очень скоро увидимся в Австралии".
Напомним, что последний раз греческая теннисистка выходила на корт в августе. Тогда она не смогла преодолеть первый раунд US Open, снявшись с игры после первого сета в матче против китаянки Ван Яфань.
Популярное сейчас
- “У тебя месяц. Не понимаешь, губернатор объяснит": инсайдер рассказал, как и для чего Шевченко сменил главу областной ассоциации
- Экс-вратарь Вереса, приостановивший профессиональную карьеру, продолжает играть в футбол
- “Тебе докопаться не до кого? Я курил и буду курить”: КДК УАФ может наказать вице-президента Колоса за курение
- Стародубцева установила новое историческое для Украины достижение
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек