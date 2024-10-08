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Экс-третья ракетка мира решила досрочно завершить сезон

Теннис

О своем решении теннисистка сообщила в соцсетях

Экс-третья ракетка мира решила досрочно завершить сезон

фото - flashscore.com.ua

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22-я ракетка мира Мария Саккари сообщила о досрочном завершении сезона для нее.

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"В течение последних нескольких недель я была сфокусирована на восстановлении после травмы плеча. Однако, к сожалению, из-за этой проблемы мне приходится завершить сезон раньше, чем я планировала", — написала Саккари в Instagram.

Теннисистка также поблагодарила своих фанатов за поддержку.

"Я вернусь сильнее, когда не буду чувствовать боли. Спасибо всем за вашу поддержку. Этот год был непростым для меня, хоть и многому научил меня. Очень скоро увидимся в Австралии".

Напомним, что последний раз греческая теннисистка выходила на корт в августе. Тогда она не смогла преодолеть первый раунд US Open, снявшись с игры после первого сета в матче против китаянки Ван Яфань.

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Мария Саккари
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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