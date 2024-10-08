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Джокович: Я свеж, поэтому счастлив играть каждый день столько, сколько нужно
Серб прокомментировал победу над Флавио Коболли
Getty Images/Global Images Ukraine
Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал разгромную победу над итальянцем Флавио Коболли в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай).
"С самого начала у меня был чёткий план игры, мне нужно было оставаться агрессивным и пытаться использовать каждый короткий мяч, чтобы захватить инициативу в розыгрыше. Коболли был явно уставшим после вчерашнего матча. Думаю, что это сказалось на нём сегодня физически.
Я сыграл не так много матчей в этом году. Положительный момент в том, что я свеж, поэтому счастлив играть каждый день столько, сколько нужно", — приводит слова Джоковича сайт ATP.
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