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Испанская теннисистка снялась с турнира после расистского скандала
Это штанга
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская теннисистка Паула Бадоса (WTA №15) решила сняться с турнира серии WTA1000 в китайском Ухане. О причинах такого решения не сообщается.
Ранее спортсменка разместила на своей странице в Instagram фото, на котором она китайскими палочками для еды поддерживает веки. Многие болельщики увидели в этом расизм. Позже Паула сделала официальный комментарий по этому поводу.
"Всем привет! Мне очень жаль, я не знала, что это может быть воспринято как расистское оскорбление. Это моя ошибка. Я беру на себя всю ответственность. Эти ошибки меня научат. Надеюсь, вы меня поймете… Люблю всех вас" – написала Бадоса.
Напомним, что ранее известная
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