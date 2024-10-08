Испанская теннисистка снялась с турнира после расистского скандала

Испанская теннисистка Паула Бадоса (WTA №15) решила сняться с турнира серии WTA1000 в китайском Ухане. О причинах такого решения не сообщается.

Ранее спортсменка разместила на своей странице в Instagram фото, на котором она китайскими палочками для еды поддерживает веки. Многие болельщики увидели в этом расизм. Позже Паула сделала официальный комментарий по этому поводу.

"Всем привет! Мне очень жаль, я не знала, что это может быть воспринято как расистское оскорбление. Это моя ошибка. Я беру на себя всю ответственность. Эти ошибки меня научат. Надеюсь, вы меня поймете… Люблю всех вас" – написала Бадоса.