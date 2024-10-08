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Испанская теннисистка снялась с турнира после расистского скандала

Теннис
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Это штанга

Испанская теннисистка снялась с турнира после расистского скандала

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанская теннисистка Паула Бадоса (WTA №15) решила сняться с турнира серии WTA1000 в китайском Ухане. О причинах такого решения не сообщается.

Ранее спортсменка разместила на своей странице в Instagram фото, на котором она китайскими палочками для еды поддерживает веки. Многие болельщики увидели в этом расизм. Позже Паула сделала официальный комментарий по этому поводу.

"Всем привет! Мне очень жаль, я не знала, что это может быть воспринято как расистское оскорбление. Это моя ошибка. Я беру на себя всю ответственность. Эти ошибки меня научат. Надеюсь, вы меня поймете… Люблю всех вас" – написала Бадоса.

Напомним, что ранее известная греческая теннисистка досрочно завершила сезон.

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