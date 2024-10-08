Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марта Костюк выбила из турнира в Ухане россиянку и вышла в 1/16 финала
Украинка одержала волевую победу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк с победы стартовала на хардовом турнире серии WTA 1000 в китайском городе Ухань.
В первом раунде украинка переиграла спортсменку без флага Элину Аванесян.
Напомним, что теннисистка сменила гражданство и теперь выступает за Армению.
Матч длился 2 часа 38 минут. Костюк совершила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейкпоинтов.
После этой встречи счет в личных матчах составил 2:0 в пользу украинки.
WTA 1000. Ухань (Китай). Первый раунд (1/32 финала)
Элина Аванесян (Армения) - Марта Костюк (Украина) - 6:4, 5:7, 6:7 (2:7)
Популярное сейчас
- Сыграют со 197 местом рейтинга FIFA. Сборная России нашла "соперников" на спаринги
- Довбик - маяк и бульдог Ромы, не поддерживающей его. Наши за границей. Италия
- Харрис сделала заявление относительно переговоров с Путиным
- Жасмин Паолини установила новое достижение в мировом теннисе
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine