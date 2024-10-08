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Марта Костюк выбила из турнира в Ухане россиянку и вышла в 1/16 финала

Теннис
Обновлено

Украинка одержала волевую победу

Марта Костюк выбила из турнира в Ухане россиянку и вышла в 1/16 финала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк с победы стартовала на хардовом турнире серии WTA 1000 в китайском городе Ухань.

В первом раунде украинка переиграла спортсменку без флага Элину Аванесян.

Напомним, что теннисистка сменила гражданство и теперь выступает за Армению.

Матч длился 2 часа 38 минут. Костюк совершила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейкпоинтов.

После этой встречи счет в личных матчах составил 2:0 в пользу украинки.

WTA 1000. Ухань (Китай). Первый раунд (1/32 финала)

Элина Аванесян (Армения) - Марта Костюк (Украина) - 6:4, 5:7, 6:7 (2:7)

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