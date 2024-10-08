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Новак Джокович назвал турнир, который никогда бы не пропустил

Теннис

Серб поблагодарил болельщиков за невероятную атмосферу

Новак Джокович назвал турнир, который никогда бы не пропустил

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о китайских болельщиках и выразил надежду на возвращение в Китай в следующем году.

"Я всегда хочу добиться успеха в Китае и думаю, что мои прошлые результаты являются свидетельством того, как я чувствую себя здесь. Я всегда имел колоссальный успех как в Пекине, так и в Шанхае. Это определённо из-за любви, уважения и поддержки, которую я всегда получаю от китайцев. Наша связь очень глубока, и пять лет без приезда в Китай — это долгий период, поэтому я сделаю всё возможное, чтобы вернуться в следующем году.

Не знаю, что принесёт следующий год с точки зрения календаря и тому подобного. Знаю, что всё ещё хочу продолжать играть. У меня есть планы двигаться вперёд, как и в эти годы, отдавая приоритет крупным турнирам. Но мне всё равно хотелось бы продолжить традицию ежегодных поездок в Китай, хотя бы на один турнир, потому что я ощущаю здесь невероятную энергию и любовь", — приводит слова Джоковича Punto de Break.

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