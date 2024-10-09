Цуренко не смогла доиграть матч второго круга турнира в Ухане

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №96) не доиграла матч 1/16 финала турнира серии WTA1000 в китайском Ухане.

Наша спортсменка при счете 2-5 в первом сете вызвала на корт физио. Из-за проблем с плечом после медицинской паузы Цуренко отказалась от продолжения борьбы. Таким образом, в 1/8 финала прошла полька Магда Линетт (WTA №45).

Напомним, что на турнире также соревнуется Марта Костюк (WTA №17). Сегодня она сыграет матч второго круга против Аманды Анисимовой (WTA №39) из США.