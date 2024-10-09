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Цуренко не смогла доиграть матч второго круга турнира в Ухане

Теннис
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Это уже далеко не первый случай

Цуренко не смогла доиграть матч второго круга турнира в Ухане

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №96) не доиграла матч 1/16 финала турнира серии WTA1000 в китайском Ухане.

Наша спортсменка при счете 2-5 в первом сете вызвала на корт физио. Из-за проблем с плечом после медицинской паузы Цуренко отказалась от продолжения борьбы. Таким образом, в 1/8 финала прошла полька Магда Линетт (WTA №45).

Напомним, что на турнире также соревнуется Марта Костюк (WTA №17). Сегодня она сыграет матч второго круга против Аманды Анисимовой (WTA №39) из США.

Ранее Новак Джокович назвал турнир, который никогда бы не пропустил.

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