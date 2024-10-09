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Зверев во время матча в Шанхае накричал на рефери и нецензурно обругал родного отца. Видео
Это было эпически
Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий теннисист Александр Зверев (АТР №3) вышел в 1/8 финала турнира серии АТР1000 в Шанхае (Китай). В матче 1/16 соревнований он одолел представителя Нидерландов Таллона Грикспона (АТР №40). Счет поединка 2-1 (7-6; 2-6; 7-6) в пользу немца.
В одном из эпизодов встречи при счете 5-5 в первом сете рефери засчитал очко в пользу Таллона, ошибочно увидев двойной отскок мяча на стороне Зверева. Последний разозлился нешуточно и начал ссориться с судьей.
"Дай мне кое-что сказать: вы, ребята, судьи на вышке, в этом году превращаете весь турнир в х*ню. Карлос Бернандес полностью испортил все Стену Вавринке. Тот, кто судил матч Тифау, испортил ему матч. И сейчас это.
Я сыграл больше 80 матчей в этом году – с травмами, болезнями, со всем. И я не могу ехать в Китай в октябре, чтобы ты здесь лажал. Это невозможно. Я девять месяцев играю. Почему вы дали мне предупреждение? Это вы ошиблись!
Я проиграю все финалы Grand Slam из-за ваших ошибок. Я здесь, я рву жопу. А вы решаете судьбу всех матчей, турниров еженедельно" – сказал в пылу теннисист.
Рефери несколько раз сделал замечание спортсмену, но он не реагировал. Также во время одного из эпизодов третьей партии Зверев отреагировал на совет родного отца с трибун словами "Да заткнись ты бл*дь".
Zverev "Vous décidez des résultats des tournois chaque semaine, alors que moi je me déchaîne à 21 heures"— TennisTemple (@tennistemple) October 8, 2024
pic.twitter.com/U8yzCP01gT
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