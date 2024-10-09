Ястремская досрочно завершает сезон, теннисистка назвала причину

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №36) сообщила о решении досрочно завершить текущий сезон. Об этом спортсменка объявила на своей официальной странице в Instagram.

"Из-за проблем со здоровьем и еще кое-чего сезон для меня окончен! До скорой встречи"

Напомним, что свой последний матч Даяна сыграла на турнире серии WTA1000 в Ухане (Китай), где проиграла в первом круге спортсменке без флага Эрике Андреевой (WTA №70).